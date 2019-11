Critiche sul nuovo Mercato Coperto: "Non sarà un mercato, ma un centro commerciale"

"Il 5 dicembre non riapre il Mercato Coperto, ma un nuovo centro commerciale". In vista della riapertura del Mercato Coperto di Ravenna, arrivano le prime critiche. A parlare è Mauro Bertolino, coordinatore Emilia Romagna di Alleanza di centro per i territori: "Sarebbe rispettoso che la nuova struttura, che al contrario di quanto sbandierato non rispecchia in nulla l’anima del vecchio Mercato Coperto, cambiasse nome. Il nuovo centro commerciale in pieno centro storico, con tanto di supermercato Coop per marchiare a fuoco l’appartenenza politica di questa nuova attività, replicherà attività commerciali già presenti nel centro storico e alcune proprio adiacenti a questo nuovo centro commerciale. Sarà l’ennesimo colpo mortale inferto ai commercianti del centro storico che, dopo la chiusura di piazza Kennedy, l’espansione delle ztl e l’aumento dei parcheggi a pagamento vedono sorgere un mostro commerciale polivalente che fungerà da spietato concorrente diretto".