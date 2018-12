Critiche sulla nuova bretella di Porto Fuori: "La lottizzazione non è la soluzione"

"Altri 8 ettari di terreno saranno urbanizzati nella località di Porto Fuori a una lottizzazione prevalentemente residenziale, senza il minimo interesse pubblico come previsto dall’articolo 18 della legge 20/2000 su cui si base l’intervento". Il progetto sulla nuova "bretella" di Porto Fuori, approvato martedì sera in consiglio comunale, non piace a tutti. Se infatti il progetto definitivo dell'opera pubblica per la viabilità di circuitazione dell'abitato è stato bocciato dall'opposizione, anche il meetup "Ravenna in Movimento - amici di Grillo e Casaleggio" è critico.

"Il tratto della nuova strada prevista nel comparto è spacciato per una circuitazione del paese, ma di fatto assomiglia più a mera strada di lottizzazione atta a soddisfare solo le nuove costruzioni previste - commentano dal meetup - Costruire altri lotti per abitazioni non è l’esigenza di Ravenna: si dovrebbe invece puntare energicamente alla rigenerazione e alla ristrutturazione dell’esistente, ma questo pare non entrare nella filosofia di questo Comune. Questa è un’altra occasione persa dall’amministrazione Pd di dimostrare, con i fatti, quanto proclamato a parole sulla riduzione di consumo di suolo. Difendere l’intervento dicendo di impegnarsi a completare la circuitazione in un futuro, andando a vincolare il nuovo piano urbanistico generale previsto entro il 2021, appare fuori da ogni logica urbanistica seria. L’amministrazione invoca poi impegni ormai presi sui quali non si può tornare indietro, dimenticando che l’ultima concertazione e il nuovo accordo di secondo livello sono stati definiti nel 2017 proprio da questa giunta. Ancora una volta le esigenze dei cittadini sono calpestate da logiche speculative a cui non sembra che questo Comune voglia mettere un freno".