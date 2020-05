Crocchette, collari e detergenti per sanificare le cucce donati al canile

Mercoledì la rappresentante del comitato scientifico dell’associazione "Cuore e Territorio" Susanna Vernocchi, insieme al socio Massimiliano Iervolino, si è recata presso il canile di Cervia per soccorrere i cani ospiti della struttura. La parola d’ordine era alleviare la forzata e triste clausura dei cagnolini e assicurargli un nutrito pasto in attesa di tempi migliori. Con la presenza dei responsabili della struttura, si è provveduto a consegnare loro 170 chili di crocchette, 100 scatolette di carne, collari antipulci e detergenti per la sanificazione delle cucce. La gestrice, nell’elogiare il tempestivo e concreto aiuto ricevuto, ha ringraziato tutti i soci dell'associazione. "Ci auguriamo - ha detto Susanna Vernocchi - che la Regione emani in fretta le necessarie direttive per permettere le adozioni di cani e gatti e autorizzare i relativi spostamenti per i controlli di pre affido".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.