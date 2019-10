Crolla il muro di una fabbrica dismessa in Darsena: chiusa via Antico Squero

E' stata chiusa nella notte tra martedì e mercoledì via Antico Squero, in zona Darsena, a causa di un crollo avvenuto intorno all'una di notte. Ad accorgersene è stata una donna che stava facendo una passeggiata con il suo cane, che ha sentito un forte boato. E' infatti crollata una parte di un muro di una vecchia fabbrica dismessa, nella quale sono attualmente in corso interventi di bonifica. Sul posto si sono precipitati i Carabinieri, entrati nella fabbrica con il custode e i Vigili del fuoco, che hanno notato il crollo e hanno avvisato la Polizia locale. Per permettere agli operai di continuare i lavori in sicurezza, la strada è stata chiusa al traffico.

Foto Massimo Argnani