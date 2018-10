Morto nel crollo della chiusa: "La Protezione Civile aveva già denunciato il malfunzionamento"

La morte sul lavoro di Danilo Zavatta, tecnico della Protezione civile che stava compiendo un sopralluogo sull'argine del fiume Ronco a San Bartolo durante il quale ha perso la vita nell'improvviso crollo della chiusa, finisce al centro di un'interrogazione dei consiglieri di Sinistra italiana Igor Taruffi e Yuri Torri e della consigliera del gruppo Misto-Mdp Silvia Prodi.

"Già un mese fa l'associazione provinciale imprese meccanico-agricole-industriali, che riunisce agricoltori e contoterzisti ravennati, aveva denunciato - spiegano i consiglieri - che la chiusa di San Bartolo perdeva acqua, non consentendo agli agricoltori di irrigare a causa di evidenti problemi di sifonamento all'interno del sito produttivo idroelettrico in gestione alla Gipco. E già in passato i tecnici della Protezione civile regionale avrebbero presentato ai Carabinieri forestali una denuncia sul funzionamento dell'impianto".

Dunque Taruffi, Torri e Prodi interrogano la giunta per sapere "se gli uffici della Regione abbiano effettivamente presentato esposti o segnalazioni alle forze dell'ordine o alla magistratura sul funzionamento dell'impianto idroelettrico della Gipco e per quali motivi; come si siano attivati in seguito alla segnalazione dell'associazione provinciale imprese meccanico-agricole-industriali; infine, se la Regione ritenga opportuno riesaminare l'effettiva rispondenza degli impianti idroelettrici gestiti dalla ditta Gipco a tutti gli obblighi previsti dagli atti di concessione e dai relativi disciplinari".

