Crolla l'argine alla chiusa di San Bartolo: un uomo resta sepolto dalle macerie

Sciagura giovedì pomeriggio all'altezza della chiusa lungo il fiume Ronco di San Bartolo, dove già nella mattinata erano in corso verifiche di stabilità per alcuni movimenti franosi sul fiume Ronco. Un uomo è rimasto sepolto nel crollo di una parte dell'argine. Secondo una prima sommaria ricostruzione dei fatti, i Vigili del Fuoco ed i tecnici stavano effettuando alcuni controlli, quando improvvisamente si è verificato il cedimento di un pezzo della diga, innescato, a quanto pare da infiltrazioni d'acqua. Sul posto si sono mobilitati i soccorsi, con l'intervento dei sanitari del 118 con diversi mezzi, del 115, che ha operato anche con un'autogru.

L'uomo, riferiscono fonti della Prefettura, è ufficialmente disperso. La statale 67 Ravegnana era stata chiusa al traffico nel tratto tra l’incrocio con l’Adriatica e Coccolia. La chiusura era stata decisa a scopo precauzionale a seguito di alcuni movimenti franosi del corpo arginale del fiume Ronco all’altezza della chiusa San Bartolo. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale e tecnici della Protezione civile. La chiusura è stata disposta non appena riscontrati i primi fenomeni di erosione, al fine di garantire la sicurezza per la circolazione.

Il traffico è deviato con indicazioni in loco. Sul posto sono intervenute le squadre e i tecnici Anas. La società concessionaria del bacino idrico limitrofo alla strada statale sta provvedendo alle operazioni di messa in sicurezza e ripristino dell’argine di propria competenza. Essendo preventivamente necessario procedere all’abbassamento dei livelli idrici del bacino, si prevede che il transito lungo la strada statale dovrà rimanere interdetto per alcuni giorni fino all’avvenuto ripristino.

Foto di Massimo Argnani