Crollo del ponte Morandi a Genova, lutto nazionale: "Un minuto di silenzio prima degli eventi"

Sabato sarà lutto nazionale per le vittime del crollo del ponte Morandi a Genova. Il Comune di Ravenna esporrà le bandiere nazionale ed europea del municipio a mezz’asta. Dalla giunta arriva inoltre un appello, agli organizzatori dei tanti eventi in programma domani nei nostri lidi e non solo, a osservare un minuto di silenzio prima dell’inizio degli stessi. Per quanto riguarda i fuochi d’artificio in programma a Punta Marina, la pro loco ha deciso di spostarne l’inizio dalle 23 alle 23.15 e di effettuare un minuto di silenzio dopo il primo scoppio.