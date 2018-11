Crollo della chiusa, si allungano i tempi per la riapertura: "Creiamo una nuova Ravegnana"

E' stato annunciato martedì che i tempi per la riapertura della Ravegnana, chiusa in seguito al crollo della chiusa di San Bartolo, si allungheranno ulteriormente. Mercoledì il deputato di Forza Italia Galeazzo Bignami ha depositato un'interrogazione contenente la richiesta al governo di mettere all'ordine del giorno il tema di una "nuova Ravegnana". "Richiesta assolutamente puntuale e necessaria - commenta il consigliere ravennate di FI Alberto Ancarani - alla luce della mancanza di lungimiranza che i governi, le amministrazioni comunali e le giunte regionali che si sono succedute hanno dimostrato di non aver avuto".

"Un’opera viaria alternativa alla Ravegnana sarebbe stata importante non solo dal punto di vista della mobilità veicolare, ma anche sotto quello commerciale e turistico - spiega Bignami nella sua interrogazione - Oltretutto la Ravegnana ha avuto un abbassamento del limite della velocità ordinaria siccome, stante alle segnalazioni pervenute, avrebbe una inadeguatezza strutturale al flusso di veicoli che quotidianamente deve sostenere. Ravenna avrebbe grossi vantaggi anche turistici da un nuovo tracciato stradale e da un eventuale tracciato ferroviario, anche alla luce della riapertura dell’aeroporto di Forlì che potrebbe dare nuova linfa di visitatori a Ravenna se i collegamenti fossero decorosi". Bignami interroga il Ministero per sapere "se sia a conoscenza della situazione; se intende avviare un tavolo tecnico con l’Assessorato ai Trasporti ed alla Mobilità della Regione Emilia-Romagna, il Comune di Ravenna e quello di Forlì per affrontare il tema di un nuovo collegamento sia stradale che ferroviario tra Ravenna e Forlì; se intende relazionare in merito ai tempi previsti per la riapertura della Ravegnana; se ed entro quali termini intende approfondire la tematica inerente al potenziamento del collegamento viario tra Ravenna e Forlì".