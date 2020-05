Macabro ritrovamento: due cuccioli di delfino morti sulla spiaggia ravennate

Macabro ritrovamento lunedì sulle spiagge ravennati. I volontari di Cestha, centro sperimentale per la tutela degli habitat ravennate, sono infatti intervenuti in due diverse località - Punta Marina e Lido di Savio - dove, nella stessa giornata, sono stati ritrovati due cuccioli di delfino morti e spiaggiati. "Come sempre in occasione di mare grosso, le onde ci hanno purtroppo restituito due piccoli delfini morti - spiegano dal Cestha - Il mare grosso porta solo più velocemente le carcasse a riva. Le cause possono essere davvero molte. Purtroppo non c'è stato più nulla da fare, i nostri biologi hanno solo potuto registrare tutti i dati biometrici come da prassi in questi casi".

