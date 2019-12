Cucciolo di maiale nel freezer del supermercato, l'Enpa: "Mancanza di buon gusto"

Una "mancanza di buon gusto": è il modo con cui un'associata di Enpa Ravenna (Ente nazionale di protezione animali) ha segnalato all'associazione animalista un caso riguardante un supermercato del ravennate. "Nel negozio è stato esposto da qualche giorno, all’interno di un congelatore, un cucciolo di maiale, con ben visibile una targhetta identificativa - spiegano dall'Enpa - Anche se i caratteri sono piccoli, si può ben leggere quanto segue: “Porchetta di suino confezionato sotto vuoto, nato in Olanda, allevato in Olanda, macellato in Italia”".

"A nostro parere non occorre essere degli “invasati animalisti” per definire inquietante e raccapricciante l’esposizione della povera bestiola - continuano dall'ente ravennate - Riteniamo che, seppur destinati all’alimentazione, si debba avere un minimo di rispetto per quello che è stato un essere vivente. Ci viene da supporre che, pur di vendere quanto più possibile, non si esiti ad accantonare non solo il buon gusto, ma anche ogni forma di etica e di morale. Siamo del parere che se si vuole commercializzare un prodotto sia indispensabile recare un minimo di rispetto a quanti possono vedere ciò che si espone pubblicamente".