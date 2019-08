Cumulo di legno in fiamme: un nuovo incendio spaventa per alcune ore Faenza

I Vigili del Fuoco di Faenza sono stati impegnati nel tardo pomeriggio di lunedì nello spegnimento di un incendio sviluppatosi nel retro della Caviro, più precisamente nel piazzale stoccaggio biomasse in via Convertite, interessando materiale legnoso. L'incendio è stato spento di recente dai Vigili al fuoco e le ruspe sono già al lavoro per smazzare i materiali ancora roventi. "Trattandosi di legname le autorità competenti non raccomandano particolari precauzioni o indicazioni da seguire", spiega in una nota su Facebook l'amministrazione comunale.