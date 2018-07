Cuoco con l'hobby dello spaccio, arrestato dai militari della Guardia di Finanza

Un cuoco 40enne, di origini campane, con l'hobby dello spaccio è stato arrestato in flagranza a Cervia dai militari della Guardia di Finanza. Le Fiamme Gialle, come racconta la stampa locale, lo hanno sorpreso mentre cedeva una dose di cocaina a un 49enne. I militari, dopo alcune segnalazioni di spaccio, stavano tenendo la zona sotto controllo quando hanno sorpreso i due scambiarsi un involucro sospetto e sono entrati in azione. La successiva perqusizione domiciliare del 40enne ha permesso di trovare altre dosi della stessa sostanza che sono valse le manette al cuoco.