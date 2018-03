Cura del verde pubblico, potature in corso in diverse strade

Il Comune di Ravenna, in collaborazione con la società Azimut spa, titolare del contratto di servizio per la manutenzione del verde pubblico, nell’ambito del piano poliennale per la cura delle alberature comunali ha programmato interventi di potatura per un valore di 450mila euro, che è la quota prevista per ogni annualità del piano. La finalità del piano è quella di garantire una diffusione omogenea su tutto il territorio comunale della manutenzione delle piante e cercare di prevenire, il più possibile, problemi di instabilità delle piante e rischi per l’incolumità pubblica. Tale programmazione è in continuità operativa con quanto eseguito negli anni passati e i principi base su cui si sviluppa sono i seguenti: epoca in cui sono stati eseguiti gli interventi negli anni precedenti; verifiche e monitoraggi eseguiti nel corso degli anni passati e comunque sempre in atto, anche a seguito di particolari eventi meteo.

Alcune delle attività di manutenzione e potatura previste sono già state eseguite mentre alcune sono in corso e altre ancora in programma. Tra gli interventi di potatura in corso quello di tutti i platani presenti nel centro urbano, nei viali Pallavicini, Farini e Maroncelli, che si concluderà nel prossimo inverno con la potatura delle alberature di viale Santi Baldini e via Romea Sud. Nei mesi scorsi sono stati eseguiti interventi di potatura su tutte le piante presenti in via Tommaso Gulli e nelle traverse collegate; lo scorso anno si è intervenuti a Lido di Classe su tutte le piante presenti nelle strade del centro.

Durante l’inverno prossimo saranno interessate da interventi di potatura tutte le varie specie di piante presenti lungo le strade dell’abitato di Lido Adriano e a Marina Romea in viale Italia. Nel prossimo triennio verrà posta attenzione alle piante di pioppo cipressino che si trovano a margine della pista ciclabile adiacente alla circonvallazione interna della città. L’intervento di potatura sarà eseguito a partire da via Galilei per poi proseguire successivamente in viale Alberti e concludersi nei viali Pertini, Saragat e Allende. Le piante poste in prossimità delle zone gioco dei parchi pubblici saranno oggetto di specifiche verifiche e di opportune azioni mentre i parchi pinetali, in coordinamento anche con il Corpo forestale, saranno al centro di specifici interventi manutentivi a partire dal parco pubblico di Marina di Ravenna così come in quelli di Casalborsetti, di Porto Corsini e di Lido di Dante.