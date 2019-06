Da Bagnacavallo a Neresheim per festeggiare il 25esimo del gemellaggio

Partirà venerdì 28 giugno da Bagnacavallo alla volta della città gemella Neresheim, in Germania, una delegazione di oltre quaranta persone che assieme al sindaco Eleonora Proni saranno ospiti della Stadtfest, la festa di Neresheim. La trasferta, organizzata ogni estate dall’associazione Amici di Neresheim, sarà quest’anno l’occasione per celebrare il venticinquesimo anniversario di gemellaggio fra le due città.

La cerimonia ufficiale si svolgerà nella mattinata di sabato 29 giugno alla Härtsfeldhalle. Accanto ai rappresentanti di Neresheim interverranno il sindaco di Bagnacavallo Eleonora Proni e la presidente dell’associazione Amici di Neresheim Gabriella Foschini. Per l’Ambasciata italiana a Berlino sarà presente Alessandro Gaudiano. La delegazione bagnacavallese parteciperà attivamente alla Stadtfest con esibizioni di folklore romagnolo, uno stand di prodotti tipici, una mostra di alcuni giovani artisti della Scuola d’arte Ramenghi nell’atrio del Comune di Neresheim e un momento speciale dedicato ai più piccoli, con il racconto in lingua tedesca di una favola tipica del nostro territorio. Il rientro in Italia è previsto per lunedì 1 luglio. La visita sarà ricambiata da una delegazione di Neresheim in occasione della Festa di San Michele.