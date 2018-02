Da Bagnacavallo alla Germania per festeggiare il Carnevale

Prosegue l’attività dell’associazione Amici di Neresheim per mantenere vivi i rapporti con le città gemellate con Bagnacavallo. Una delegazione di 23 cittadini bagnacavallesi è rientrata infatti mercoledì 14 febbraio da Neresheim, in Germania, dove da domenica 11 ha preso parte ai festeggiamenti del Carnevale, una manifestazione molto sentita e partecipata in quella zona del Baden Württemberg: ben 85 sono stati i gruppi protagonisti della sfilata di martedì 13, ultimo giorno di festeggiamenti.

Per Bagnacavallo la partecipazione al Carnevale di Neresheim è un appuntamento fisso fin dal 1995. Quest’anno poi l’iniziativa ha assunto una valenza ancor più internazionale grazie alla partecipazione di Aix-en-Othe (Francia) e di Stone (Inghilterra), città gemellata con Bagnacavallo la prima e amica la seconda, assieme alle quali si è scelto un tema comune e si è formato un unico gruppo in maschera, “Gemellaggio in fiore”. A Neresheim la delegazione ha condiviso con la popolazione e i numerosi amici della città gemellata i vari riti del Carnevale locale, quale l’imprigionamento del Sindaco, l’elezione del Sindaco del carnevale, la sfilata, il ballo delle rose, il funerale del Carnevale. Ha inoltre partecipato al Carnevale a Pfahlheim, una cittadina vicino a Elwangen, dove sfilavano diversi gruppi di carnevalisti di Neresheim.

"Anche quest’anno l’esperienza è stata molto positiva – sottolineano i responsabili dell’associazione Amici di Neresheim – e si pensa già all’anno prossimo, dove verranno festeggiati i 25 anni di partecipazione di Bagnacavallo al Carnevale di Neresheim. Come negli anni precedenti il giornale locale ha riservato la prima pagina alla nostra delegazione".