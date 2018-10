Da Castel Bolognese in Umbria per la Marcia della Pace

Il Comune di Castel Bolognese partecipa anche quest'anno alla Marcia della Pace Perugia-Assisi, in programma domenica 7 ottobre a settant’anni dalla firma della Dichiarazione universale dei diritti umani, a cento anni dalla fine della prima guerra mondiale e a cinquant’anni dalla scomparsa di Aldo Capitini.

"Rimettiamoci in cammino sulla via della pace" è il motto che accompagnerà la marcia della pace 2018, a cui parteciperanno per l'Amministrazione comunale castellana il sindaco Daniele Meluzzi, l'assessore alla pace Ester Ricci Maccarini e molti cittadini. "Un modo semplice di esprimere e raccontare - sottolinea l'assessore Ester Ricci Maccarini - come la Pace sia davvero un obiettivo alto e importante che deve unire popoli, nazioni, città e paesi, gruppi e persone, una strada che rigenera fiducia, speranza e volontà di cambiamento". Per informazioni sulla partecipazione rivogersi alla segreteria del Sindaco del Comune di Castel Bolognese (tel. 0546655845). Partenza in pullman domenica da Castel Bolognese, in piazza Bernardi (via Emilia), alle ore 4.45, da Riolo Terme alle ore 4.30 e da Faenza alle 5.00.