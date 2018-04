Da Classe fino al Porto: 20 milioni di euro per sistemare le strade

Dopo un inverno "difficilissimo" in Romagna, tra piogge, neve e sale che hanno messo a dura prova tutte le strade, Anas garantisce una serie di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Il responsabile del Coordinamento territoriale Nord-est, Claudio De Lorenzo, ha infatti annunciato e confermato infatti il Piano quinquennale da 1,8 miliardi di euro per l'Emilia-Romagna, di cui circa 880 milioni di euro per le nuove opere. Tra queste, anche l'adeguamento da Classe al porto di Ravenna da 20 milioni di euro. Atri 992 milioni di euro circa, invece, saranno destinati alla manutenzione.

Le notizie di oggi