Da giorni senza telefono nè internet: "Danni economici a diverse aziende"

"Non è la prima volta che siamo costretti a segnalare i forti disagi causati dalle piogge ad alcune aziende insediate nella zona artigianale di Solarolo: non si tratta, in questo caso, di frane o allagamenti, ma della interruzione dei collegamenti telefonici che si verificano ad ogni pioggia di particolare intensità". A parlare è Jader Dardi, responsabile Cna per l'area faentina.

“Dobbiamo segnalare la precarietà dei collegamenti telefonici che servono l’area industriale e artigianale di Solarolo - aggiunge Dardi - è da mercoledì scorso, infatti, che alcune aziende segnalano la mancanza di linea telefonica, aggravata dall’assenza del collegamento a Internet; e non sono servite fino ad ora le sollecitazioni telefoniche messe in atto dalle imprese interessate. Sembra persistere il problema già segnalato nel 2015 in conseguenza delle piogge, quando i cavi interrati si impregnarono di acqua impedendo il funzionamento delle linee telefoniche e, a fronte di questa situazione, come associazione chiediamo con urgenza l’attivazione di un pronto intervento affinché i collegamenti vengano ripristinati e anche Solarolo possa essere collegata alla rete telefonica e informatica. Il prolungarsi di questa situazione causerebbe, infatti, danni economici rilevanti per la maggior parte delle imprese insediate nell’area”.