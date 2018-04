Da Grecia, Irlanda e Turchia a Ravenna per studiare l'Europa

Si è concluso lunedì mattina il progetto Point in YOUrope, scambio di giovani provenienti da Italia, Turchia, Grecia e Irlanda, con l’obiettivo di migliorare il senso di appartenenza alla società europea. Point in Yourope ha coinvolto per una settimana 20 giovani. Il progetto è stato promosso da Fondazione Flaminia e cofinanziato dall’Agenzia nazionale per i giovani (programma Erasmus Plus). I ragazzi hanno partecipato a un percorso di conoscenza delle tappe storiche che hanno portato alla costituzione dell’Unione Europea e hanno analizzato le attuali cause d’esclusione e diseguaglianza sociale. Attraverso workshop e discussioni hanno identificato strategie e opportunità su come essere cittadini attivi e parte di un cambiamento positivo verso un futuro dell’UE sempre più inclusivo e vicino ai giovani. Le attività svolte sono state di tipo non formale, fatte da lavori di gruppo e incontri con associazioni come l’Associazione Nazionale dei partigiani italiani, la Casa delle Donne e Casa delle culture.

“In anni difficili per l’Europa – ha sottolineato l’assessore all’Università Ouidad Bakkali durante un momento conclusivo del progetto – in cui si assiste a un progressivo aumento del sentimento di esclusione dei giovani dalla società e perdita dei valori fondanti dell’Unione Europea tra le più giovani fasce d’età, iniziative come questa hanno un ruolo estremamente positivo, facilitano il processo di costruzione dal basso di un nuovo senso di cittadinanza europea. È questa l’Europa a cui bisogna tendere, un Europa fatta di giovani, fatta di valori come la partecipazione e lo scambio, vicina ai cittadini e ai loro bisogni”. I risultati delle attività dei ragazzi sono stati raccolti su un pannello che rimarrà visibile nel Punto Ristoro di palazzo dei Congressi per renderlo un luogo che parli di Europa, di giovani e di opportunità.