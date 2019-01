Dà in escandescenza al pronto soccorso, denunciato per interruzione di pubblico servizio

E' stato necessario l'intervento degli agenti della polizia di Stato per riportare alla calma un esagitato che ha iniziato a dare in escandescenza nel pronto soccorso del Santa Maria delle Croci. L'uomo, un 43enne, arrivato nel nosocomio ravennate in ambulanza ha iniziato a molestare il personale infermieristico pretendendo di essere subito visitato. Un comprtamento talmente tanto aggressivo da costringere i sanitari a interrompere le loro attività. Vista la situazione, è stato chiesto l'intervento delle Volanti e, al loro arrivo, gli agenti sono riusciti a calmare il 43enne e, allo stesso tempo, a denunciarlo a piede libero per interruzione di un servizio di pubblica necessità.