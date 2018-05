Dà in escandescenza al Sert e aggredisce i Carabinieri: ora è in carcere

I Carabinieri della Compagnia di Ravenna hanno arrestato un 41enne marocchina per interruzione di pubblico servizio e resistenza a pubblico ufficiale. L'extracomunitario, già noto alle forze dell'ordne, in preda ad un forte stato di agitazione, si era recato nel primo pomeriggio di venerdì nei locali del Sert dell’ospedale "Santa Maria delle Croci", iniziando ad urlare. Nel tentativo calmarlo il personale sanitario è stato minacciato dallo straniero, che ha dato in escandescenza arrivando a bloccare l’attività del reparto. Una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile immediatamente intervenuta è stata presa di mira dall’esagitato, che si è scagliato contro prima di essere bloccato. Dopo una nottata in camera di sicurezza, il giudice con la convalida dell’arresto gli ha imposto il carcere.