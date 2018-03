Dà in escandescenze nel bar e manda in frantumi una vetrina

La Polizia di Stato ha denunciato in stato di libertà una 32enne italiana per il reato di danneggiamento aggravato. Una volante della Questura di Ravenna è intervenuta in un bar della città per la segnalazione di un danneggiamento. Giunti sul posto, gli agenti hanno raccolto la testimonianza dei dipendenti del locale, che hanno raccontato come poco prima una donna fosse entrata nel locale in preda a un evidente stato di agitazione, accusando i presenti di averle sottratto del denaro. Inoltre, sempre secondo quanto dichiarato, dopo aver inveito nei confronti di una barista la donna si sarebbe scagliata contro una vetrina contenente dei tabacchi che, caduta a terra, si è frantumata.

La donna si sarebbe poi allontanata a bordo di un’auto, la cui targa è stata segnalata ai poliziotti. Immediatamente è stata diramata dalla Centrale Operativa della Questura una nota di ricerca. Poco dopo l’auto è stata fermata in viale Europa da un equipaggio del Reparto Prevenzione Crimine di Bologna giunto in ausilio. La conducente non ha saputo fornire agli agenti una plausibile spiegazione su quanto accaduto: pertanto la donna è stata denunciata all’Autorità giudiziaria per il reato di danneggiamento aggravato.