Da Moro a De Gasperi, dalla propaganda alla solitudine: tutte le tracce della maturità 2018

L'attesa, la tensione degli ultimi minuti prima dell'apertura delle buste e quindi la massima concentrazione. La prova d'italiano, come da tradizione, ha dato il via all'edizione 2018 dell'esame di maturità. L'autore scelto per una delle tracce è Giorgio Bassani, con un brano del suo più famoso libro, "Il giardino dei Finzi Contini", focalizzato ulle leggi razziali promulgate dal regime fascista nel 1938 e ispirato alla storia vera di Silvio Magrini, presidente della comunità ebraica di Ferrara dal 1930, e della sua famiglia. E' la Cooperazione Internazionale l'argomento del tema storico, con riferimenti a De Gasperi e Aldo Moro. Per l'ambito artistico-letterario la traccia riguarda una poesia di Alda Merini, 'La solitudine'. Cadute le previsioni della vigilia. Le prime indiscrezioni sono cominciate a circolare poco dopo la divulgazione del codice, avvenuta alle 8.30.

A rivendicare il record della pubblicazione a tempo record delle indiscrizioni è "ScuolaZoo". La prova, con sette tracce a disposizione (analisi del testo, quattro saggi brevi - artistico-letterario, storico-politico, tecnico-scientifico e socio-economico -, il tema di storia e quello di attualità), è uguale per tutte le scuole: a disposizione dei candidati 6 ore di tempo. Tra le tracce anche la bioetica, con un dibattito sulla clonazione (saggio scientifico); il principio dell'uguaglianza nella Costituzione (attualità); la creatività e la dote umana dell'immaginazione (ambito socio economico), con una traccia che chiede di parlare di masse e propaganda (saggio politico-storico). Giovedì si tornerà sui banchi per la seconda prova (matematica allo scientifico e versione di greco al classico). La terza prova, predisposta da ciascuna commissione, avverrà lunedì, a partire dalle ore 8.30.