Da oggi si possono raccogliere tronchi e rami delle mareggiate e renderli "artistici"

Da oggi sulla spiaggia di Cervia, in inverno, sarà consentito ai cittadini di raccogliere il materiale legnoso depositato sulla spiaggia dalle mareggiate. Durante le ultime mareggiate, infatti, si è depositata una notevole quantità di materiale legnoso e legnetti, alcuni dei quali molto belli grazie all'azione levigatrice del mare. In gran parte sono tronchi o rami di alberature provenienti dai fiumi in piena. Normalmente questo materiale non potrebbe essere prelevato liberamente e viene smaltito a carico della collettività.

Grazie però a una ordinanza del Comune, i privati cittadini sono ora autorizzati alla raccolta e prelievo del materiale ligneo – separato da tutto il resto – derivante dalle mareggiate e depositato sulle spiagge libere e in concessione del territorio comunale. Ci sono però alcune condizioni da rispettare: la raccolta deve essere limitata al solo materiale ligneo naturale già divelto e presente sulla spiaggia; la raccolta deve essere ad uso personale e non dovrà avere scopo di lucro; non è consentito l'utilizzo di attrezzi e mezzi meccanici motorizzati per il prelievo del materiale; non è consentito l'accesso sulla spiaggia con mezzi di trasporto di alcun tipo; la responsabilità della raccolta e del trasporto del legname, anche verso terzi, resta a totale carico di chi la effettua, tenendo indenne l'Amministrazione Comunale da eventuali richieste risarcitorie; gli interventi di raccolta del materiale ligneo saranno consentiti a partire dal giorno 27 novembre2018 e fino al 15 marzo 2019 esclusivamente nelle ore diurne dalle 8:30 alle 16:00.

"E' una piccola azione regolamentare di buon senso - dichiara il sindaco Luca Coffari - Il nostro obiettivo è quello di coinvolgere i cittadini e i turisti per ridare nuova vita ai materiali legnosi depositati dalle mareggiate che possono diventare piccoli oggetti di arredo, artistici o un ricordo di una passeggiata nel fascino del mare d'inverno. Questa operazione tra l'altro ci aiuterà a mantenere più pulita anche la nostra spiaggia. Molti materiali lignei assumono forme davvero belle e affascinanti e possono diventare anche un piccolo "ricordo ecologico" del mare d'inverno. Ovviamente questa possibilità di cittadinanza attiva e riuso non sostituisce la normale pulizia dell'arenile che, terminate le mareggiate, viene e verrà sempre fatta per preparare al meglio la spiaggia per la stagione primaverile ed estiva".