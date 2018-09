Da Pavia a Ravenna per rubare nelle auto e rapinare negli stradelli: preso un 45enne

La Polizia di Stato, alle prime ore di venerdì, ha eseguito l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Ravenna nei confronti di un 45enne marocchino residente con la moglie italiana in provincia di Pavia.

L’uomo è stato tratto in arresto dagli investigatori della Squadra Mobile con l’accusa di avere commesso nella notte tra il 16 e 17 agosto, a Marina di Ravenna, nello “stradello” retrostante gli stabilimenti balneari, una rapina armato di coltello. In particolare, il soggetto è stato sorpreso mentre stava consumando un furto su autovettura e nella circostanza, per assicurarsi la fuga, dopo una breve colluttazione ha minacciato con l’arma il titolare di un “Bagno”, proprietario del veicolo, ed è riuscito a dileguarsi lasciando sul posto la refurtiva di cui già si era impossessato.

Le immediate indagini svolte dalla Squadra Mobile hanno permesso di raccogliere inconfutabili elementi probatori a carico dello straniero, (gravato di precedenti per reati contro il patrimonio e inerenti la normativa degli stranieri, nonché arrestato per atti persecutori), che è stato così deferito in ordine al reato di rapina aggravata alla Procura della Repubblica di Ravenna.

Pertanto, il Pubblico Ministero Daniele Barberini, condivise le risultanze investigative prodotte, ha avanzato richiesta di emissione dell’odierno provvedimento restrittivo che è stato eseguito alle prime ore di ieri in provincia di Pavia, rintracciando il catturando presso la sua abitazione e conducendolo presso la casa circondariale di Voghera.