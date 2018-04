Da Star Wars a Harry Potter: all'Alighieri le colonne sonore dei film più famosi

E' andato in scena lunedì sera, su invito dell'Associazione Musicale Angelo Mariani, al teatro Alighieri il concerto dell'Orchestra Corelli 'Star Wars & More', dedicato alle colonne sonore dai cult americani del cinema e del musical. Sul podio per l'occasione il Direttore musicale della compagine, Jacopo Rivani, che non ha mancato di ribadire più volte, alla vigilia della serata, la gioia di condurre la sua Orchestra nel Teatro principale della sua città, Ravenna. Una città che ha risposto in maniera massiccia all'invito a Teatro dei 70 musicisti sul palco.

Da Il Fantasma dell’Opera a Fiddler on the Roof, da Harry Potter a I Pirati dei Caraibi, da Forrest Gump a Star Wars a West Side Story: la Corelli ha passato in rassegna le pagine più memorabili del repertorio di colonne sonore e musical, con la complicità di autori straordinari come John Williams, Hans Zimmer e Leonard Bernstein.