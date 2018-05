Da tre anni con linea telefonica e internet "a singhiozzo": il caso arriva in Regione

Le ripetute interruzioni alle linee telefoniche e internet che dal 2015 colpiscono le imprese della zona artigianale di Solarolo sono oggetto di un’interrogazione presentata in Regione dalla consigliera Pd Manuela Rontini. "I disservizi – riporta la consigliera – sono stati ampiamente segnalati da imprese e associazioni di categoria e di recente anche il sindaco di Solarolo è intervenuto presso la Direzione regionale di Telecom per sollecitare una soluzione". Da qui l’iniziativa dell’esponente Dem, che chiede alla Giunta regionale di “attivarsi nei confronti di Tim affinché vengano definitivamente risolti i problemi e sia garantita piena connettività della rete telefonica e dati nella zona artigianale di Solarolo, servizio fondamentale per la competitività delle imprese locali”.