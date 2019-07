Da tutta Italia per volare dall'Aeroclub di Lugo fino a Mosca

Mercoledì 3 luglio, alle 9, dodici equipaggi provenienti da varie regioni d’Italia decolleranno dall’aeroporto di Lugo per raggiungere Mosca dopo circa 18 ore di volo, suddivise in cinque giorni. L’iniziativa, organizzata dall’Aero Club Francesco Baracca, prevede anche la partecipazione di due equipaggi di casa, che porteranno i colori lughesi nella capitale russa: Daniele Garavini, Corrado Foschi, Eros Tugnoli e Denis Losev sorvoleranno la Slovenia, l’Ungheria, la Slovacchia, la Polonia, la Lituania, la Lettonia e l’Estonia per giungere sui cieli di Mosca il 7 luglio.

Al raid Lugo-Mosca parteciperanno anche equipaggi di volo provenienti da diversi Aero Club/Aviosuperfici di tutta Italia, come Aviosuperficie Alituscia – Viterbo, Aviosuperficie Bovarella Salemi (Tp), Aviosuperficie di Avola, Aviosuperficie di Nepi (Vt), Aviosuperficie "Monticchio Pulsano di Taranto, Aviosuperficie di Calatabiano (Ct), Aero Club Benevento, Aero Club di Comiso, Aero Club di Vercelli e Aero Club di Padova & Ali di Bagnoli (Pd). Il rientro a Lugo è previsto per il pomeriggio del 14 luglio.