Da un disegno di Paolo Fresu un 'mosaico per il jazz'

Consegnato a Paolo Fresu, socio onorario dell’associazione Dis-Ordine, dal Presidente dell’associazione culturale ravennate Marcello Landi il mosaico realizzato in occasione del Jazz Day 2019 il 30 aprile scorso dagli alunni della scuola Elementare Mordani – ICS Novello con la guida delle giovani artiste del Dis-Ordine Giorgia Baroncelli, Chiara Sansoni e Francesca Vitali.

L’opera, che raffigura il logo dell'associazione nazionale Il Jazz va a Scuola, è il primo mosaico realizzato da un disegno di Paolo Fresu in quanto artefice delle immagini del logo. L’ associazione Il Jazz va a scuola, aderente alla Federazione Nazionale Il Jazz Italiano presieduta da Paolo Fresu, ha come scopo statutario quello di "promuovere, sviluppare, diffondere e valorizzare nella scuola il linguaggio del jazz e le pratiche dell’improvvisazione e dell’invenzione nonché la conoscenza, anche tramite l’ascolto, degli aspetti socioculturali e musicali di questi ambiti anche in interazione con gli altri linguaggi artistico-espressivi, senza discriminazioni di spazio, di tempo, di tendenze e di stili".