Dai film di Tarantino alle sigle dei cartoni: Vince Tempera premiato a 40 anni dall'uscita di "Ufo Robot"

Mercoledì sera al ristorante Al Pagliaio di Milano Marittima il maestro Vince Tempera ha ricevuto uno speciale riconoscimento dalla società Nove Eventi srl, in associazione con Std eventi, per festeggiare i 40 anni dall’uscita di “Ufo Robot”, sigla del famoso cartone animato giapponese. L’evento è stato inserito nelle celebrazioni per i 20 anni dello storico locale di Milano Marittima.

Vincenzo Tempera, classe 1946, tastierista, compositore, arrangiatore e direttore d’orchestra attivo nel panorama musicale dagli anni '70, ha collaborato con Francesco Guccini, Lucio Battisti, Angelo Braduardi, Mina e Marcella Bella. Ha composto le musiche delle sigle di molti cartoni animati e telefilm fra cui “Ufo Robot”, “Capitan Harlock”, “Ape Maia”, “Hello! Spank”, “Na-no na-no” e dei primi due Fantozzi. La sua musica è stata anche scelta da Quentin Tarantino per la colonna sonora del film "Kill Bill: Volume 1". “Ufo Robot” superò un milione di copie vendute, risultando uno dei brani più venduti in Italia.

