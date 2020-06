'Dai voce alla salute': i premi agli studenti per l'innovazione tecnologica

Si è concluso il contest “Dai voce alla salute”, promosso da Fruttagel come parte del progetto educational “Dal campo al banco con Ortilio”, che da sei anni promuove tra le nuove generazioni e le loro famiglie le sane abitudini alimentari e la valorizzazione di filiere genuine, sicure e sostenibili. 95 le classi delle scuole primarie del ravennate e molisane che hanno partecipato all’edizione dell’anno scolastico 2019-2020.

Ad aggiudicarsi i premi in valore da destinare all’innovazione tecnologica a supporto della didattica – un buono del valore di 1.000 euro per le prime classificate e di 750 euro per le seconde – sono, per il territorio ravennate, la 3C della Scuola Primaria Rodari di Mezzano prima classificata, e la 5A della Scuola primaria Monsignor Morelli di Ravenna, classificatasi seconda. Per il territorio molisano, regione in cui ha sede l’altro stabilimento Fruttagel, vincono la 4ª della Scuola Primaria Novelli di Larino (CB), prima classificata, e la 3ª della Scuola Primaria di Ururi (CB), arrivata seconda.

Per andare incontro alle nuove modalità didattiche legate all’emergenza sanitaria, Ortilio quest’anno è entrato nelle case degli studenti, consentendo a ciascuno di loro di mettere alla prova la propria creatività ideando una storia a fumetti composta da 6 vignette, con l’obiettivo di convincere amici e parenti a consumare più frutta e verdura. Tra tutti i lavori realizzati dai ragazzi, ogni insegnante ha selezionato 3 storie per ciascuna classe da sottoporre alla giuria, che, riunitasi lo scorso 17 giugno, ha decretato le classi vincitrici.

“Vogliamo ringraziare tutti gli alunni e le insegnanti che hanno partecipato con impegno ed entusiasmo al concorso nonostante le difficoltà legate all’emergenza sanitaria – commenta Stanislao Giuseppe Fabbrino, presidente e amministratore delegato Fruttagel - Il progetto didattico “Dal campo al banco con Ortilio” e il concorso “Dai voce alla salute” sono iniziative in cui crediamo con forza, perché interpretano appieno l’impegno di Fruttagel per la promozione di stili di vita e di alimentazione sani e rispettosi dell’ambiente. Un impegno che condividiamo anno dopo anno con le nuove generazioni, le comunità di domani che saranno protagoniste di un futuro ci auguriamo più sostenibile”.