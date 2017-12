Dal Mese dell’Albero in Festa fioriscono poesie e filastrocche dedicate alla natura

Nate dalla fantasia delle bambine e dei bambini partecipanti alla trentesima edizione del Mese dell’Albero in Festa, una decina di poesie e filastrocche sono state raccolte in un opuscolo, consegnato questa mattina agli alunni della scuola primaria di Classe. Il Mese dell’Albero in Festa, che si svolge tra marzo e aprile, è realizzato dal Comune di Ravenna con il suo Multicentro Ceas Ra21, in collaborazione con associazioni venatorie, ambientaliste, enti, istituzioni ed aziende da sempre sensibili alle tematiche ambientali e attivi per la valorizzazione e arricchimento dei nostri tanti patrimoni arborei, dalla pineta ai piccoli boschi urbani. "Un grazie ai bambini e insegnanti - ha detto l’assessore all’Ambiente Gianandrea Baroncini - per la sensibilità e la creatività dimostrate nel creare delle piccole opere ispirate alla natura e al patrimonio boschivo del nostro territorio". Le opere rappresentano un piccolo capolavoro di sensibilità e partecipazione alla natura e ai suoi mille aspetti e danno conto di un’esperienza significativa, capace di consolidare forti legami affettivi, emotivi e di appartenenza ai preziosi ed unici paesaggi del patrimonio naturale di Ravenna.