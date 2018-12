Dal pacchetto di sigarette spunta la "sorpresa": dentro c'era nascosta la droga

Droga al posto delle sigarette. La Polizia di Stato ha arrestato un 38enne italiano per il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Nella tarda serata di mercoledì, una volante della Questura ha proceduto al controllo di tre persone che si trovavano nei pressi di un’auto parcheggiata nelle vicinanze di un bar di via Zalamella. L’interrogazione in banca dati delle generalità dei tre uomini, di cui uno extracomunitario in regola con le norme sul soggiorno, ha evidenziato a carico dei predetti numerosi precedenti penali e di polizia. Inoltre, il 38enne è risultato gravato da precedenti per reati inerenti il traffico degli stupefacenti, per i quali era stato arrestato e condannato.

L'uomo è stato perquisito e, all’interno di un pacchetto di sigarette riposto nel borsello dell’uomo, i poliziotti hanno rinvenuto un frammento di hashish e la somma di 220 euro. All’interno della sua auto, poi, gli agenti hanno trovato vari involucri in materiale plastico termosaldato contenenti più di trenta grammi tra cocaina, hashish e marijuana. Pertanto il 38enne è stato arrestato per il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. La droga e il denaro sono stati sequestrati. Gioved' mattina, all’udienza per direttissima che si è svolta presso il Tribunale di Ravenna, l’arresto è stato convalidato e a carico dell'uomo è stata emessa la misura cautelare dell’obbligo di dimora, in attesa dello svolgimento del processo.