Dal ricavato dell'asta 'Scarpette Rosse' una donazione per 'Cuore e territorio'

La console provinciale della Federazione Maestri del Lavoro, Francesca Goni, ha donato un assegno del valore di 400 euro all'associazione onlus "Cuore e Territorio" di Ravenna, che fra le sue tante attività annovera la prevenzione del disagio giovanile. I fondi donati provengono dall'evento "Io dico no alla violenza in famiglia", organizzato da Goni al Mic di Faenza nel 2016 - come rappresentante provinciale dei Maestri del Lavoro, e di Anla e Anse - quando sono andate all'asta, per beneficenza, le scarpette rosse in ceramica realizzate dai ceramisti faentini. "Dopo aver donato a Sos Donna e al mondo della scuola una parte dei fondi raccolti - ha spiegato Goni - ho deciso di prendermi un po' di tempo per individuare un altro progetto meritevole su cui indirizzare l'ultima tranche della cifra, certo non cospicua, ma comunque per noi un simbolo dell'apprezzamento e della stima che nutriamo verso Cuore e Territorio e i suoi importanti progetti".