Dal Trentino alla Sicilia: per Natale ospiti da tutta Italia al parco divertimenti

Si è chiuso ufficialmente il 7 gennaio il primo "Christmas Time" del parco divertimenti più grande d’Italia, l’evento che ha visto Mirabilandia spalancare i cancelli al pubblico anche durante le festività di fine anno. Per la prima volta il parco, infatti, si è presentato ai propri ospiti in versione natalizia, indossando i colori, l’allegria e la magia tipica del periodo più atteso dell’anno.

I visitatori che hanno scelto di trascorrere una giornata in famiglia a Mirabilandia durante le festività sono arrivati in buona parte dall’Emilia Romagna, come da previsioni, ma l’analisi dei dati mostra una sorprendente quota in arrivo da diverse altre regioni d’Italia. Sono stati infatti registrati al parco ospiti provenienti da Bolzano, Aosta e anche Agrigento. Le attrazioni di Mirabilandia sono state per l’occasione invase da addobbi a tema, abeti, cascate di luci, decorazioni e allestimenti natalizi: tra le proposte uno "snow park" affiancato da una pista di pattinaggi e spettacoli rinnovati in stile Natale, con la presenza anche di Santa Claus nella sua casetta.