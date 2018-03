"Dal volontariato al terzo settore": le associazioni si incontrano

Sabato 17 marzo alle 9.30 al Teatro Comunale di Russi di via Cavour 10 il Lions Club di Russi, con il patrocinio del Comune, organizza un incontro con le associazioni del territorio che intendano portare testimonianze e proposte per concretizzare e coordinare le attività di volontariato. Il tema "Dal volontariato al terzo settore" proporrà discussioni sulle novità in arrivo con la riforma del terzo settore: nuove regole ma vecchi principi, solidarietà, sussidiarietà e cooperazione internazionale, in un mondo che cambia.