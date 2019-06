Dall'aeroporto o dall'hotel alla Maratona di Ravenna a bordo dello shuttle

Il nuovo collegamento di linea quotidiano su bus (8 corse di andata e ritorno) - che, per iniziativa di “Shuttle Italy Airport”, da questo mese connette Ravenna con l’aeroporto Marconi di Bologna, fermata on demand a Faenza e Imola - prolunga già il suo programma di viaggio. Se la prima fase del progetto, con la prima corsa al via lunedì 10 giugno, prevedeva un primo stop per il prossimo 31 ottobre, i bus continueranno ad accogliere viaggiatori fino al 13 novembre.

Ravenna sarà infatti palcoscenico il 10 novembre della 21esima edizione della Maratona di Ravenna Città d’Arte, il grande evento sportivo che quest’anno sarà valido anche per l’assegnazione dei titoli tricolori per i Campionati Italiani Assoluti e Master 2019. Un grande riconoscimento per Ravenna Runners Club, associazione che promuove e organizza la manifestazione, da parte della Fidal, Federazione Italiana Atletica Leggera, che per la quarta volta negli ultimi cinque anni ha scelto proprio Ravenna come appuntamento per l’assegnazione di tutti i titoli nazionali. E nella stessa giornata si disputerà inoltre anche il Campionato Italiano Bancari e Assicurativi, manifestazione inserita nel programma della Maratona e giunta alla sua 45esima edizione.

"Le prime prenotazioni per la tratta Ravenna Bologna sono già positive. Insieme al nostro partner territoriale Coerbus stiamo sviluppando un’importante lavoro di promozione e siamo convinti che questo primo prolungamento della durata del servizio, legato a un evento di portata nazionale e con migliaia di partecipanti sia un segnale importante – spiega Roberto Benedettini, amministratore unico di Vip srl, la società che gestisce tutte le linee regionali e nazionali di “Shuttle Italy Airport” – senza dimenticare che grazie alle collaborazioni con i vettori del territorio garantiamo ai passeggeri un vero servizio porta a porta".

"Accogliamo con piacere – dice Stefano Righini, presidente di Ravenna Runners Club – questo ulteriore segnale di collaborazione che arriva dalle realtà del nostro territorio e di apprezzamento per il lavoro fatto in questi anni. La Maratona di Ravenna è cresciuta in maniera esponenziale sino a diventare un evento di caratura internazionale e la sinergia fra le strutture locali non potrà che contribuire a consolidare questo trend. Per i partecipanti al nostro evento è importante sapere che sarà sempre più agevole raggiungere Ravenna dai principali scali aeroportuali. La qualità del servizio rappresenta un elemento imprescindibile nell’organizzazione di un appuntamento come quello del 10 novembre e per questo ringraziamo Shuttle Italy Airport per la sua scelta".