Dall'affidamento ai servizi sociali al carcere: arrestato dai Carabinieri un 38enne

Un ravennate di 38 anni è stato arrestato martedì dai Carabinieri di Bertinoro in esecuzione ad un'ordinanza di aggravamento di una misura cautelare emessa dall’Ufficio di Sorveglianza di Bologna. L'uomo - accusato dei reati di furto, maltrattamenti in famiglia ed evasione commessi in Ravenna negli anni 2013 e 2014 - ha violato più volte le prescrizioni orarie previste nella misura dell’affidamento in prova al servizio sociale che stava svolgendo in una struttura in Bertinoro. Inoltre nella circostanza avrebbe abusato anche di bevande alcoliche. Al termine delle formalità di rito, l'uomo è stato associato al carcere di Forlì.