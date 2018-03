‘Dall’Idea all’Impresa’, guida dedicata alle nuove iniziative imprenditoriali

Un manuale che dà utili consigli a tutti coloro che devono avviare la propria attività e ottimi spunti per i giovani imprenditori che vogliono far crescere il loro business. Confcommercio Ascom Cervia ha presentato questa mattina, presso l’Istituto Alberghiero ‘Tonino Guerra’, la guida dedicata alle nuove iniziative imprenditoriali dal titolo ‘Dall’idea all’impresa’.



Erano presenti per Confcommercio Ascom Cervia: il direttore Cesare Brusi, il Vice Presidente Sindacato Ristoratori Carlo Giordano, il Consigliere Ernesto Baravelli; per l’Istituto Scolastico Alberghiero Tonino Guerra: la Dirigente Carla Maria Gatti e il Vice Preside Lanzoni Francesco Aligi. La guida, che fa parte della collana Le Bussole di Confcommercio, vuole aiutare le tante ragazze e i tanti ragazzi che hanno un sogno a coltivarlo e trasformarlo in un’impresa di successo e quindi aiutarli a vivere quell’entusiasmante esperienza che è la vita di un imprenditore. Dietro ad ogni iniziativa imprenditoriale c’è un’idea, che pur sembrando eccellente, richiede comunque tutta una serie di ricerche, analisi e studi di fattibilità.



Il modello di business ha bisogno molte volte di modifiche per trasformare un’idea in un’impresa vera e propria. Molte volte sono necessari anche prove ed errori per capire e quindi decidere se continuare o se sia meglio cambiare strada.



Quando si decide di partire, avviata l’impresa, è necessario strutturarla, trovare i capitali necessari, saper comunicare la propria offerta andando ad intercettare i bacini di potenziale clientela, mantenendo sempre alta l’attenzione sull’equilibrio tra costi e ricavi. Per un giovane, avere un’idea e trasformarla in un’impresa è entusiasmante, ma al tempo stesso molto complicato, sia per le tante, diverse competenze (di marketing, di business, di gestione delle persone, legali, amministrative) che bisogna possedere, sia per le diverse difficoltà che si incontrano nella gestione ordinaria (costi ed oneri derivanti dal rapporto con la pubblica amministrazione, accesso al credito).



La guida ‘Dall’Idea all’impresa’ può dare risposte a tutte queste domande. E ce n’è bisogno: infatti In Italia, ogni anno nascono circa 300mila imprese totalmente nuove, molte fondate da giovani imprenditori alla prima esperienza”. Agli studenti dell’istituto sono state consegnate 100 guide. L’iniziativa è stata realizzata grazie al contributo della Camera di Commercio di Ravenna e fa parte del progetto ‘Identikit dell’impresa e generazione di valore’