Dall'incontro tra Cervia e Cremona nasce la piadina al torrone

Cervia torna a Cremona il 24 e 25 novembre in occasione della Festa del Torrone, che ha visto la sua anteprima a luglio sulla spiaggia con l’annuncio della partecipazione cervese. Continua infatti il connubio fra le due città unite nel gusto e nella promozione.

Cervia sarà alla grande festa cremonese questo fine settimana per promuovere gli eventi delle festività di fine anno e in generale la località. Ad “ingolosire” i potenziali turisti una degustazione no-stop di piadina romagnola al torrone di Cremona unita a momenti di animazione dedicati ai bambini. La festa cremonese offre la grande novità di una dedica alla grande Mina Mazzini. Tutta la città sarà caratterizzata in centro storico, vetrine, street art, laboratori a tema e persino in un flash mob con “mille bolle blu” che si innalzeranno in cielo, il tutto in onore della “Tigre di Cremona”.

Anche Cervia sarà presente con alcune novità fra cui l’evento “Degusta Cervia e la Romagna”, organizzato da Confartigianato e CNA di Cervia presso l'Hotel Impero, nel centro di Cremona. Alcune imprese del nostro territorio presenteranno a questo appuntamento il meglio degli abbinamenti dolce-salato dei prodotti della Riviera Romagnola: piadina IGP al sale dolce di Cervia, squacquerone e fichi caramellati, polentina dolce al torrone di Cremona, panettone al sale e pinoli, mandorlato al cioccolato, biscotti e tante altre prelibatezze. Questo incontro dedicato agli operatori permetterà l’avvio di rapporti commerciali fra aziende del territorio e faciliterà la diffusione nel cremonese di alcuni dei nostri prodotti di qualità All'evento collaborano le locali associazioni di categoria: CNA, Confartigianato, Confesercenti, ASCOM, l'ufficio turismodel comune di Cervia e Cervia Turismo.