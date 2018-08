Dalla carta di credito spariscono quasi 2000 euro: denunciati due clonatori

Al termine di un’articolata attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica di Ravenna, gli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Ravenna hanno identificato e denunciato in stato di libertà un 28enne, residente a Torre Annunziata, e un 23enne, residente a Torre del Greco, ritenuti responsabili del reato di clonazione e indebito utilizzo di carta di credito o di pagamento, in concorso, commesso ai danni di una cittadina ravennate.

La vittima aveva sporto denuncia presso la Questura, in quanto sulla propria carta di credito erano stati addebitati numerosi pagamenti, per un ammontare di oltre 1800 euro, dei quali disconosceva le operazioni. Gli agenti della Squadra Mobile, incrociando e verificando i dati forniti dalla donna e quelli telematici relativi alla carta di credito, sono riusciti a risalire ad alcuni pagamenti per ricariche telefoniche attraverso i quali sono stati identificati i due responsabili, entrambi già noti alle forze dell'ordine, uno dei quali con precedenti specifici.