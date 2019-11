Dalla collina alla pianura per trovare lavoro nei campi: i cento anni di Maria Farolfi

L’assessore Roberto Fagnani ha fatto visita sabato pomeriggio, portandole gli auguri dell’amministrazione comunale, a Maria Farolfi che pochi giorni fa, precisamente martedì 19 novembre, ha compiuto 100 anni e che è stata festeggiata da parenti, amici e conoscenti, a Torri di Mezzano. La signora Farolfi è nata a Modigliana da una famiglia di contadini ed era la seconda di otto fratelli. Da giovane avrebbe desiderato diventare maestra di matematica, ma i sei fratelli più grandi da mantenere e i lavori nei campi l’hanno indotta a dedicarsi all’economia familiare e così farà fino agli anni del fronte.

Dalla collina la famiglia si è poi trasferita a Savarna dove c’era più possibilità di trovare lavoro. Nel 1940, a 21 anni, sposa Luigi Montaguti. Dopo la guerra ha iniziato a lavorare nei collettivi raccogliendo frutta e verdura e occupandosi prima dei suoi tre figli e poi dei quattro nipoti. Di Maria è ammirata e ricordata da amici, parenti e conoscenti la sua forza come lavoratrice, madre e donna. Giunta a 100 anni di vita Maria mostra ancora una buona lucidità, tira la pasta tutti i Natale per i cappelletti in brodo. Il suo segreto di longevità? Lei dice di aver sempre mangiato quello che la terra le offriva, mai bevuto super alcolici, mai fumato e soprattutto di essere sempre stata in buona salute.