Dalla Francia alla scoperta delle meraviglie della Romagna

Dall’8 al 16 marzo 25 studenti francesi sono stati ospiti di famiglie di studenti del polo tecnico di Lugo, per uno scambio culturale e linguistico giunto al 41esimo anno. Gli studenti del collège S. François e del liceo S. Cécile di La Côte S. André, cittadina vicina a Grenoble, erano accompagnati dagli insegnanti Dominique Fortuna e Audrey Andé- Pras: durante il soggiorno hanno vistato Ravenna, San Marino, Cesenatico, Bologna e Ferrara. A Lugo, oltre alle lezioni all’istituto tecnico, hanno visitato il teatro Rossini, il Pavaglione e la Rocca. Da parte italiana l’organizzazione dello scambio culturale è stata curata dagli insegnanti Micaela Servadei, Simone Baravelli e Sonia Zausa.

"Questo scambio - affermano gli insegnanti francesi - offre momenti eccezionali di apertura agli altri nell’accettazione delle differenze di cultura, del modo di vivere tra giovani europei che costruiranno il futuro. Il fatto di vedere i giovani comunicare tra loro, aprirsi di giorno in giorno, sorridere: questo è l’aspetto più significativo di uno scambio”. Gli studenti lughesi ricambieranno la visita in Francia dal 23 al 30 aprile. Lo scambio rientra nell’anno francese, proclamato dall’associazione di gemellaggio “Adriano Guerrini” per celebrare i 50 anni di gemellaggio con Choisy-le- Roi, cittadina della periferia sud parigina.