Dalla Regione tre milioni per la cassa d'espansione del Canale dei Mulini

Vale 21 milioni e 680mila euro il pacchetto di interventi per la sicurezza del territorio predisposto dalla Regione Emilia-Romagna e firmato giovedì dal ministro dell'Ambiente, Sergio Costa. Un piano che prevede 18 progetti esecutivi, da Piacenza a Rimini, pronti a partire appena diventeranno operative le risorse. Dopo il via libera del ministero, ora il programma è stato trasmesso al Cipe (Comitato interministeriale per la programmazione economica) per l’approvazione definitiva.

“L’auspicio è che l’iter proceda rapidamente, per permettere l’avvio dei cantieri quanto prima - afferma l’assessore regionale alla Difesa del suolo, Paola Gazzolo - Si tratta di lavori di prevenzione del rischio idrogeologico urgenti e di fondamentale importanza nell’ambito della strategia regionale per la sicurezza territoriale. La Regione ha già completato la progettazione di ogni intervento perché serve fare presto: appena i finanziamenti saranno operativi, partiranno le gare con l’obiettivo di arrivare velocemente alla partenza dei lavori. Di fronte alle conseguenze sempre più evidenti del cambiamento climatico, non è possibile attendere. Per questo- chiude Gazzolo- diventa sempre più necessaria anche l’effettiva attivazione, da parte del Governo, dei mutui con la Banca europea degli investimenti per disporre di risorse aggiuntive e proseguire con celerità nella messa in sicurezza del territorio avviando tutti gli 89 interventi cantierabili nell’anno per oltre 102 milioni di euro”.

Importante l’intervento previsto nel ravennate, a Castelbolognese e Solarolo, dove quasi 2 milioni 800mila euro sono destinati alla messa in sicurezza del Canale dei Mulini, con la realizzazione di una cassa d'espansione.