Dalla Romagna a Lourdes: un pellegrinaggio per combattere bullismo e cyberbullismo

Si terrà dal 22 al 28 agosto il tradizionale pellegrinaggio al Santuario di Lourdes della Sezione Emiliano-Romagnola dell'Unitalsi (Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes e Santuari Internazionali). Quest'anno ricorre il 160esimo anniversario delle apparizioni della Madonna nella cittadina francese e il 115esimo della fondazione dell'associazione. Oltre 1000 i pellegrini provenienti da diverse città della regione che prenderanno parte, in treno e in aereo, a un viaggio che porterà al santuario francese molte persone malate e disabili, assistite e sostenute dai soci dell'associazione.

Sarà un pellegrinaggio dedicato alla riflessione e alla sensibilizzazione su un vero e proprio malessere sociale: il bullismo. In ogni celebrazione verranno ricordati ragazze e ragazzi, uomini e donne - sempre più numerosi - vittime di bullismo e cyberbullismo. Proprio per questo sarà ospite d'onore del pellegrinaggio Marco Baruffaldi, insieme al papà Arnaldo. Marco è un ragazzo Down che vive a Castel Franco Emilia ed è diventato una star del web per aver cantato il suo manifesto rap "Siamo diversi tra noi", un inno contro il bullismo che ha raccolto migliaia di visualizzazioni, con tanto di cd prodotto e venduto per raccogliere fondi a favore della disabilità. Marco, che è stato nominato "Messaggero di Pace 2018" da Funvic Club Unesco", insieme a suo padre si sta impegnando moltissimo per aiutare i tanti ragazzi vittime o coinvolti in atti di violenza e Unitalsi vuole essere accanto a loro per aiutare i giovani a reagire e ad avere il coraggio di andare contro corrente.

A guidare il pellegrinaggio saranno presenti Erio Castellucci, Arcivescovo di Modena e Nonantola e Lorenzo Ghizzoni, Arcivescovo di Ravenna e Cervia. Oltre 80 i giovani in arrivo da tutta la regione. Tra loro anche un gruppo di seminaristi di Modena e un gruppo di Cesena in alternanza scuola lavoro. "Un pellegrinaggio speciale quello di quest'anno – spiega Anna Maria Barbolini, presidente della Sezione Emiliano Romagnola dell'Unitalsi– perché vedrà coinvolta tutta la nostra regione e sarà un'occasione importante non soltanto per celebrare l'anniversario delle apparizioni e della fondazione della nostra associazione, ma anche per ritrovarsi tutti insieme e percorrere fianco a fianco, con i tanti giovani presenti, una forte esperienza di formazione umana e spirituale. Quest'anno, dunque, oltre a un ricco programma per i giovani vogliamo offrire ai ragazzi, ai genitori e ai volontari dell'Unitalsi l'opportunità di riflettere su un malessere sociale sempre più fortemente diffuso: il bullismo". A Lourdes il pellegrinaggio prevede di ripercorrere le tappe principali della vita di Bernardette, partecipare alla Processione Eucaristica, al Flambeaux, alla Via Crucis, alla Celebrazione Penitenziale e alle Sante Messe.