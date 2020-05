Dalla soffitta dopo 61 anni spunta un documento del primo Palio del Niballo

Ritrovato un documento del primo Palio del Niballo di Faenza dopo 61 anni. Dal momento che siamo tutti a casa per il lockdown dovuto al Coronavirus, ci si impegna in cucina oppure a sistemare cose, tra cantina, soffitta e armadi: e così è venuto fuori da alcuni cassetti un documento, un reperto eccezionale riguardante il Palio del Niballo del 1959. Una lettera dattiloscritta in due pagine datata 9 maggio 1959 su carta intestata dell’Ente Settimana Faentina con un elenco nominativo della prima sfilata del Palio disputato il 28 giugno, suddiviso nei 5 Rioni Faentini

Il reperto, ritrovato in Borgo Durbecco, è avvenuto qualche giorno fa in soffitta a casa di Pietro Gorini, dirigente rionale negli anni 1960/1961. Tra i nomi dei vari rionali vengono citate le dame, oltre ai 5 comitati rionali i vari personaggi che hanno fatto le prove alla sfilata del 1959, tra i quali per il Bianco Vittorio Gaudenzi, il fotografo del Borgo, Vittorio Bettoli (fratello di Giuliano), Giovanni Ferro, ora ingegnere; per il Verde Tommaso Calubani del ristorante di Errano; per il Nero Luciano Bugli (poi Capo Rione del Nero), a chiudere il regista Vincenzo Cattani e il segretario dei comitati rionali il cavalier Giuseppe Ghetti (papà di Aldo Ghetti).