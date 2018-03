Dalle ginnaste un'altra 'tessera' per il mosaico del carcere

Nell'ambito della manifestazione "Assaggi di Primavera", in piazza Kennedy, sabato si è realizzato un altro triangolo per il labirinto pavimentale in mosaico di fronte al carcere di Ravenna progettato dall’Associazione Culturale Dis-Ordine. Molti i partecipanti anche per mettere una sola tessera assieme alle ginnaste dell'Edera Ravenna, sezione di ginnastica ritmica.