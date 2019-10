Anci, il sindaco Daniele Bassi nominato all'unanimità coordinatore provinciale

Si è svolta martedì, a margine del Congresso regionale dell’Anci, la riunione dei sindaci della provincia di Ravenna aderenti ad Anci. I sindaci hanno nominato all’unanimità Daniele Bassi coordinatore Provinciale Anci, ruolo che ha ricoperto anche prima dell’ultima tornata di elezioni amministrative e a cui è stato confermato anche grazie ad un giudizio molto positivo del lavoro svolto negli ultimi anni.

Bassi ha assicurato il suo "impegno per dare forza alle esigenze di tutti i Comuni della provincia di Ravenna, per rappresentare le richieste delle comunità locali ai livelli regionale e nazionale di Anci e nel confronto con Regione e Governo e per accentuare lo spirito unitario dell’associazione dei Comuni italiani".

I primi due impegni a breve termine che vedranno impegnato Bassi insieme agli altri sindaci saranno la partecipazione alle commissioni di lavoro di Anci Emilia-Romagna e nazionale e il confronto per esaminare la nuova Legge di Bilancio appena verrà depositata in Parlamento. Con la nomina a Coordinatore provinciale il sindaco Bassi entra a fare parte del Consiglio Regionale di Anci.