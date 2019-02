Un altro pezzo del Classe è volato via: si è spento Daniele Biondi

"Un altro pezzo della nostra famiglia è volato via". Ancora un lutto nel mondo dello sport ravennate, dopo la scomparsa della storica figura del volley Valmore De Pol e in particolar modo dopo la morte, a metà gennaio, dello storico allenatore del Classe Stefano Evangelisti. E' infatti di nuovo il Classe a essere colpito da una dolorosa perdita, quella di Daniele Biondi - per gli amici Mauro - che dal 1997 si è occupato dei giovani calciatori classensi.

"Dopo una veloce malattia Daniele ha alzato bandiera bianca - spiegano dalla società - I nostri ragazzi li ha visti crescere tutti, dai Primi Calci alla Juniores. Carattere schietto ma cuore grande, tanti battibecchi sempre conclusi con un abbraccio. A lui, alla sua quasi maniacale cura dei particolari, dobbiamo il successo sempre crescente dalla Festa dello sport. Quante amichevoli ha organizzato, quanti palloni ha gonfiato e quanti dei nostri bambini ha sgridato e quanti genitori avrebbe voluto sgridare. Prima semplice genitore, poi dirigente e infine segretario del settore giovanile, ma per tutti un amico. Alla moglie Milena e ai figli Andrea e Michele un grande abbraccio da tutta la nostra famiglia. Ciao Daniele".