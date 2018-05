Danni causati dal maltempo: ancora pochi giorni per chiedere il rimborso

Scade il 31 maggio il termine entro il quale dovranno essere consegnate le nuove schede chieste dalla Regione, sulla base di quanto disposto dall'Ordinanza Capo Dipartimento Protezione Civile n. 511/2018, per la ricognizione dei fabbisogni finanziari, relativi al patrimonio pubblico, privato, delle attività economiche e produttive, danneggiato dagli eventi meteorologici che hanno colpito il territorio del comune di Ravenna nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2017.

A Ravenna

L’amministrazione comunale di Ravenna ha richiesto la collaborazione agli ordini professionali della provincia e con grande disponibilità hanno aderito l’Ordine degli Ingegneri ed il Collegio dei Geometri, che presteranno il loro supporto tecnico gratuito nella compilazione delle schede B e C ai cittadini che dovessero averne bisogno. Il Comune di Ravenna ha messo a disposizione un apposito ufficio al quale ci si può rivolgere per consulenza telefonica, assistenza e qualsiasi chiarimento per la compilazione e presentazione delle domande, telefonando allo 0544482088 o allo 0544482475 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.

A Cervia

Tutta la documentazione per compilare la richiesta è scaricabile sul sito www.comunecervia.it ed è disponibile presso l'Ufficio del Comune: Cervia Informa, viale Roma n. 33 – tel. 0544979350.

Romagna Faentina

Tutti gli interessati devono presentare una segnalazione dell'entità dei danni subiti direttamente all'ufficio protocollo dell'Unione della Romagna faentina (piazza del Popolo 31, Faenza), aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 13.00 e il martedì e giovedì pomeriggio dalle 14.30 alle 16.30, oppure tramite posta elettronica certificata (pec@cert.romagnafaentina.it). Le segnalazioni dei danni vanno compilate utilizzando apposite schede disponibili presso gli uffici del settore Lavori Pubblici dell'Unione della Romagna faentina (piazza del Popolo, 31 - tel. 0546691316/ 0546691359). Gli stessi uffici sono inoltre disponibili per fornire ai cittadini supporto alla compilazione dei moduli e ulteriori informazioni in merito. I moduli si possono anche scaricare dal sito internet dell'Unione della Romagna faentina (www.romagnafaentina.it). Anche cittadini e imprese che già avevano presentato i documenti per la prima ricognizione, devono comunque ripresentare i nuovi modelli. Dopo la raccolta delle segnalazioni, il Comune effettuerà delle verifiche a campione per controllare la veridicità di quanto dichiarato.